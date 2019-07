Stjernepars døtre lander første filmrolle

Hun er en af de mest feterede skuespillerinder, mens han er en af countrymusikkens helt store stjerner, og noget tyder på, at Nicole Kidman og Keith Urbans to døtre har arvet en portion af forældrenes kreative evner.

I hvert fald lægger Sunday Rose og Faith Margaret stemmer til to af fuglene i 'Angry Birds 2', der har premiere herhjemme 8. august.

Det skriver Hello! Magazine.

Mens det er 11-årige Sunday Roses og otteårige Faith Margarets første filmroller, kan de også ses i tv-serien 'Big Little Lies', som deres mor spiller en af hovedrollerne i.

I seriens anden sæson er de nemlig statister i flere scener, der foregår på skolen i byen Monterey, hvor en del af serien er filmet.

For Nicole Kidman har det været skønt at opleve, hvordan hendes børn har fået en bedre forståelse for hendes arbejde, fortæller hun ifølge Hello! Magazine til magasinet You.

Nicole Kidman startede selv karrieren som skuespiller som teenager.