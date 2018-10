Stjerner dropper 'sexistiske' Disney: - Askepot er bandlyst!

To kendte skuespillere mener, at de gamle Disney-film lærer deres børn helt forkerte værdier

Snehvide blev forgiftet af en misundelig ældre kvinde og lå i komatøs tilstand, da en forbipasserende prins fandt det passende at give hende et møs - uden samtykke.

Det er et af de scenarier, som har fået verdensstjerner som Keira Knightley og Kristen Bell til at genoverveje de ellers udødelige Disney-klassikere.

Keira Knightley, som delte sin mening i talkshowet 'The Ellen Show', har valgt helt at boykotte enkelte Disney-film. Udover Snehvide har Disneys version af 'Den lille havfrue' også fået hug.

- Altså, sangene er fantastiske, men hun opgiver sin stemme for en mand, hallo?!. Jeg elsker dog den film, så det er svært at overholde.

Askepot arbejder hårdt hjemme hos sin stedmor, men det ændrer ikke på, at hun, ifølge Keira Knightley, har en dårlig indflydelse på pigerne.

- Askepot er bandlyst. Hun venter bare på, at der skal komme en rig fyr og redde hende. Lad vær med det. Red dig selv!, siger hun.

Og det er ikke en holdning hun sidder alene med i studiet, for der lyder gedigne klapsalver efter opsangen.

Cementerer stereotyper

Karen Sjørup, der er kønsforsker ved Roskilde Universitet (RUC), mener, at der sagtens kan være noget om snakken.

- Underholdning er med til at danne vores forestilling om, hvad vi er som køn. Børn bliver på den måde gennem underholdningen fostret op som kønsstereotype væsner. Det er noget, de møder gennem hele livet. Det med køn er ikke nemt, derfor er det vigtigt at lære børn at være kritiske, siger hun til Ekstra Bladet.

For selvom de ikke nødvendigvis siger i filmene, at man skal være på en bestemt måde, har det altså en indflydelse på de unge poders underbevidsthed.

- De hårfine små ting i den slags film gør, at kvinder opfattes som mindre værd end mænd. Det er noget, vi tager på os. I de gamle eventyr er det blandt andet forestillingen om, at kvinder forventes at vente i jomfruelighed på, at den rette bejler viser sig, siger kønsforskeren.

Kysse folk, der sover

Kristen Bell, der har lagt stemme til Anna i originaludgaven af Disney-filmen 'Frost', har dog ikke helt afsværget klassikerne. Hun sørger for at tage sig en snak med ungerne, hver gang de pålægger eventyrene et besøg.

- Hver gang vi er færdige med 'Snehvide', kigger jeg på mine piger og spørger: 'Synes I ikke, at det er underligt, hun bare spiser æblet? Ville i bare tage imod mad fra fremmede?'

- Eller: 'Det er da underligt, at prinsen bare kysser Snehvide, uden hun har givet ham lov, for man kan altså ikke bare kysse folk på den måde!, siger hun til Parents.

For selvom Snehvide strengt taget boede i kollektiv med syv små mænd, mener hun, at historien kan sende et forkert signal om samtykke og væremåde.

Flere modeller

Selvom Kristen Bell og Keira Knightley begge bruger deres døtre som eksempler, har filmene ifølge Karen Sjørup også en effekt på drenge. Udover at de bliver underholdt, selvfølgelig.

- De mænd, man møder i tegneserierne, er netop sådan nogle som supermand. Manden, der kan sprænge alle grænser for, hvad kroppen i øvrigt kan. Drenge har også godt af at se sig selv i flere end bare en kønsmodel.

- Der vil nok være dem, der siger, at man skal slappe af med at lægge så meget i det. Hvad siger du til det?

- Der er selvfølgelig mange, der ikke accepterer diskussionen. Det er også klart, at forældrenes opfattelse præger børnene mere end underholdning. Det gør det svært at arbejde med.

- Grundlæggende vil vi gerne synes, at vi er rigtige, som vi er. Men hvis man bare synes, diskussionen er noget pjat, er man med til at cementere et traditionelt kønssyn.

