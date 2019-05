Stjerner i chok over hendes bikini-krop

Hvorfor dog bruge en formue på en model, når man selv render rundt med en krop som min?

Sådan har skuespilleren Gwyneth Paltrow måske tænkt, da hun skulle reklamere for en ny bikini, der sælges gennem hendes livsstilssite Goop.

Og man forstår hende i så fald godt. Se blot herunder.

Gwyneth Paltrow er efterhånden blevet 46 år, men det er ikke til at se på 'Shakespeare in Love'-skuespilleren.

Kroppen stjæler fokus

Det har dog givet en smule bagslag at bruge sig selv til at promovere badetøjet, for reaktionerne handler mere om, at hun som en anden Benjamin Button synes blot at blive yngre og yngre.

En armé er stjerner er blandt de, der har været forbi Instagram for at hylde den 46-årige skuespiller.

'Det er ikke badedragten, jeg har lyst til at købe. Din mave for 20 dollars tak, skriver Jennifer Garner.

Demi Moore har sendt en stribe ildfyldte emojis for at symbolisere, hvor 'hot' Paltrow er.

- Åh gud, du er noget for dig selv, skriver Demi Moore.

'Venner'-stjernen Courtney Cox skriver blot 'Wow, vildt', mens Michelle Pfeiffer entusiastisk skriver 'Yowza'.

Den største anerkendelse kommer dog nok fra Elle Macpherson, der selv er kendt som 'The Body' - altså 'kroppen'. Heller ikke hun fokuserer på badetøjet, men mener tilsyneladende, at hun har fundet sin arving til kælenavnet.

'Din krop,' skriver hun blot efterfulgt af fire eksploderende emojis.

Gwyneth Paltrow har tidligere dannet par med musikeren Chris Martin, som hun har to børn sammen med. I dag er hun sammen med produceren Brad Falchuk. Foto: AP

Prisen på bikinien alene ligger på 320 dollars - eller lidt over 2.000 danske kroner. Og det er noget, som fansene har bidt mærke i.

'Hvorfor hulen vil nogen betale 320 dollars for noget simpelt sort badetøj? Jeg ville ønske, at jeg havde så mange penge, men du ser smuk ud,' skriver en.

Mens en anden Instagram-bruger lægger sig på linje.

'Jeg elsker begge, men kære Gud, hvorfor skal de være så dyre?'.