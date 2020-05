Stjernerne hylder afdød rocklegende

Rockmusikeren Little Richard, der blandt andet er kendt for hits som 'Tutti Frutti', var 87 år, da han lørdag døde af årsager, der endnu er ukendt.

Det kunne musikmagasinet Rolling Stones tidligere lørdag fortælle, efter de fik nyheden bekræftet af rocklegendens søn, Danny Penniman.

Se også: Rockmusikeren Little Richard er død

Little Richard, der havde det borgerlige navn Richard Wayne Penniman, er af mange blevet udråbt som en pioner inden for rock and roll og var især kendt for sine store skrig og voldsomme energi, når han var på scenen.

Han var mest af alt kendt for hittet 'Tutti Frutti', som udkom tilbage i 1956. Siden da udgav han hits på stribe - heriblandt 'Long Tall Sally', 'Good Golly Molly' og 'Rip It Up'. Og musikbranchen står også i kø for at hylde ham på de sociale medier.

'1000 tak for lyden, der eksploderede i mit unge hoved! Og aldrig forlod det igen. RIP - Little Richard,' skriver Thomas Helmig på Instagram, hvor han har delt et billede af sangeren.

Også bandet Foo Fighters hylder den afdøde sanger.

'Jeg blev engang spurgt: 'Hvis du kunne møde én person, hvem ville det så være?' Jeg svarede Little Richards, for i mine øjne var han den mest festlige, rebelske og innovative person i rock and roll. Tak for at have plantet det frø, Richard. Verden er et meget gladere sted takket være din musik,' lyder det.

I was once asked, “If u could meet one person, who would it be?” I always said Little Richard. Because, to me, he was rock & roll’s most joyous, rebellious innovator.

Thank u for planting that seed, Richard. The world is a much happier place thanks to ur music.#RIPLittleRichard pic.twitter.com/kiq2VOZs8O — Foo Fighters (@foofighters) May 9, 2020

Se også: Sangstjerne pludseligt død

Sangerinden Patti LaBelle begræder også dødsfaldet af Little Richard.

'Kongen af rock and roll,' skriver hun kort og godt efterfulgt af hjerter.

The King of Rock and Roll#LittleRichard pic.twitter.com/T4sSqC4LJr — Patti LaBelle (@MsPattiPatti) May 9, 2020

Rolling Stones-stjernerne Mick Jagger og Keith Richards hylder også rockikonet på de sociale medier.

'Jeg er så ked af at høre, at Little Richard er død. Han var den største inspiration i mine tidlige teenageår, og hans musik har stadig den samme rå, elektriske energi, som den havde, da den første gang bragede igennem på musikscenen i midten af 50'erne,' skriver Mick Jagger blandt andet.

'Jeg er så ked af at høre, at min gamle ven Little Richard er død. Der kommer aldrig en anden som ham,' skriver Keith Richards.

Se også: Festival hårdt ramt: - Et stort tab

Elton John beskriver Little Richard som den største inspiration for ham.

'Da jeg så ham live som teenager, var det det mest spændende øjeblik i mit liv indtil da. Gåsehud, elektricitet og glæde kom fra alle mine porer. Hans musik lyder stadig frisk, og de første sekunder af 'Tutti Frutti' er de mest eksplosive i musikhistorien,' lyder det blandt andet fra Elton John.

Little Richard var gift med Ernestine Harvin fra 1959 til 1964 og efterlader sig blandt andre sønnen, Danny Penniman.

Se også: Rockstjerne død af hjertestop