Stjerneskuespiller flyver over 8000 kilometer for at hjælpe miljøet

Det er vigtigt at sætte fokus på miljøet, men det er måske ikke så smart at bruge 1,6 tons co2 på at gøre det.

Ikke desto mindre er det præcis, hvad skuespilleren Emma Thompson formåede, da hun fløj fra Los Angeles til London for at sætte fokus på, at vi skal passe på miljøet.

Den 60-årige 'Love Actually'-stjerne deltog i demonstrationen og fortalte Sky News, at hun var 'stolt og glad' for at kunne være med til at sætte fokus på klimaforandringerne.

Demonstrationen var organiseret af Extinction Rebellion.

- Jeg var her ikke 15. april, fordi jeg var sammen med min mand. Jeg ville rigtig gerne arresteres på min 60-års fødselsdag, men det har jeg ikke helt formået endnu. Jeg er sikker på, at det vil ske i fremtiden, sagde hun.

Men selvom mange var glade for, at demonstrationen fik lidt ekstra stjernedrys, var det langtfra alle, der var tilfredse med Emma Thompsons deltagelse.

Thompson var meget glad for at kunne sætte fokus på, at det var vigtigt at flyve mindre. Foto: Ritzau/Scanpix

Hængt ud

På de sociale medier er stjernen blevet hængt ud for sin måde at transportere sig til demonstrationen på.

'Hun fløj fra L.A i går og landede i Heathrow. Pompøse privilegerede idiot', skrev en.

En anden skrev: 'Hun flyver 5400 miles (svarende til over 8000 kilometer, red.) for at ødelægge hårdtarbejdende briters mulighed for at flyve væk fra Heathrow til deres velfortjente ferier'.

En talsperson for skuespilleren har udtalt et forsvar af handlingerne.

'Hun blev nødt til at flyve hjem på et tidspunkt, og det blev tidligere, end hun havde regnet med. Lige nu er flyvning vores eneste mulighed for at rejse globalt.'

Flere end 5000 mennesker er blevet arresteret for at have deltaget i demonstrationerne.