Stjerneskuespiller gift med 28 år yngre model

Tredje gang er måske lykkens gang for David Hassehoff. Den 66-årige skuespiller er nemlig blevet gift med den 38-årige model Hayley Roberts ved en lille og intim ceremoni i Italien.

Det bekræfter Hasselhoffs presseagent over for det amerikanske medie People.

I juli måned bekræftede Hasselhoff over for Entertainment Tonight, at parret var i gang med bryllupsplanlægningen, og at brylluppet ville finde sted i familiære omgivelser 31. juli i Italien.

Artiklen fortsætter under billedet.

En uskyldig autograf udviklede sig til et forhold mellem Hayley Roberts og David Hasselhoff. Foto: AP

David Hasselhoff har tidligere været gift to gange med Catherine Hickland fra 1984 til 1989 og Pamela Bach fra 1989 til 2006.

Hasselhoff og Roberts mødte hinanden første gang i 2011 på et hotel, hvor modellen gerne ville have en autograf af skuespilleren. Det ville skuespilleren kun give, hvis han fik hendes telefonnummer. Derefter udviklede forholdet sig.

I 2016 friede Hasselhoff til Roberts på en romantisk strand i Malibu, og det kom helt bag på modellen.

- Vi græd begge. Jeg havde ingen idé om, at han ville fri til mig, sagde Roberts til Hello! Magazine i 2016

David Hasselhoff laver 'tv-ups' i ny dansk reklamefilm

Svær tid med alkohol

Folk fik første gang øjnene op for Hasselhoff i serien 'Knight Rider' fra 1982 til 1986. Den 66-årige skuespiller er dog nok mest kendt for sin rolle i tv-serien 'Baywatch' fra 1989 til 2000, hvor han spiller hovedkarakteren Mitch Buchanon, der er livredder.

I 2007 gik David Hasselhoff gennem en svær tid, da han havde et alkoholmisbrug og var involveret i skandaler.

Samme år filmede hans 16-årige datter Taylor Ann Hasselhoff ham, mens han var fuld.

I 2009 blev han kørt på Los Angeles' Cedars-Sinai Medical Center på grund af alkoholforgiftning. Hasselhoffs anden datter Hayley ringede til skuespillerens ekskone Pamela Bach, som skyndte sig at køre ham på hospitalet.

Selvom han havde et stort alkoholproblem, var Hasselhoff dommer i 'America's Got Talent' i de første fire sæsoner fra 2006 til 2009. Derudover har han også ageret dommer i 'Britain's Got Talent'.

Siden 2017 har Hasselhoff blandt andet reklameret for det danske teleselskab 3.

Baywatch-babe fremviser imponerende krop i vovet kjole