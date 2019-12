Stjerneskuespiller hasteindlagt: Er ramt af farlig sygdom

Julen blev på ingen måder fredelig for den kendte skuespiller Zac Efron.

Zac Efron blev nemlig hasteindlagt på et hospital kort før jul, da han pludselig blev ramt af en farlig tyfus-lignende infektion.

Det skriver mediet The Independent på baggrund af oplysninger fra mediet The Daily Telegraph.

Den amerikanske stjerne fik det pludselig dårligt under optagelserne til et nyt tv-program og måtte efterfølgende hasteindlægges, da man vurderede, at det var akut.

Han blev derfor fløjet fra Papua New Guinea til Brisbane i Australien, hvor en flok læger fik hans tilstand stabil på et hospital.

Zac Efron var ellers i gang med nye udfordringer i et nyt overlevelsesprogram, hvor han er programmets hovedperson og derudover også producer.

Programmet, som Zac Efron skulle være hovedperson i, hedder 'Killing Zac Efron,' og handler om ham selv. Her kan man opleve skuespilleren komme ud på dybt vand i junglen på en farlig ø.

Zac Efron har ikke selv udtalt sig om hasteindlæggelsen.

Han har efterfølgende fået lov at flyve hjem til USA for at blive helbredt yderligere ifølge The Independent.

Zac Efron er blandt andet kendt for sin medvirken i 'High School Musical', hvor han spillede en af hovedrollerne.

Siden da er det blevet til en række roller i forskellige film heriblandt 'Baywatch', 'The Beach Bum' og 'Bad Neighbors 2 og 3.'