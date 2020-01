Stjerneskuespiller i sorg: 'Du har gjort mig til den jeg er'

Dwayne Johnson, der er kendt som 'The Rock,' har mistet sin far, Rocky Johnson

Den canadiske wrestler Rocky Johnson er død, 75 år gammel.

World Wrestling Entertainment har bekræftet den triste nyhed på deres hjemmeside.

Her skriver de, at de er meget berørte over dødsfaldet. Rocky Johnson var en stor stjerne i wrestling-verdenen og far til skuespiller og wrestler Dwayne Johnson.

Rocky Johnson blev født i Nova Scotia i Canada og begyndte at wrestle som 16-årig. Han startede sin karriere i 1964 og vandt mesterskaber i både 70'erne, 80'erne og 90'erne.

Han trak sig tilbage i 1991, men kom dog tilbage til wrestling-verdenen for at træne sin søn Dwayne Johnson, så han også kunne blive wrestler.

I juni 2018 delte 'The Rock' en hyldest til sin far på Instagram. Her takkede han ham for, at han havde lært ham, hvordan han blev en god far for sine tre døtre.

'Glædelig fars dag. Små drenge ser op til deres fædre og idoliserer ham. De vil gerne være præcis som dem, og de vil gøre alt for deres anerkendelse. Det sjove er, at da jeg stoppede med at lede efter anerkendelse, fandt jeg ud af, hvad det betyder at være en mand og en far', skrev han.

Han takkede i opslaget også sin far for at have gjort ham til den, han er.

Dwayne Johnsons første job som skuespiller var en rolle, hvor han skulle spille sin egen far i serien 'Dengang i 70'erne'.