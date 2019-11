Stjerneskuespiller i sorg: 'Vi er ikke okay'

Baldwin-familien er i stor sorg, efter at de mistet deres datter i fjerde måned.

Hilaria Baldwin, der var gravid med parrets femte barn, har delt den triste nyhed på sin Instagram.

'Vi er meget kede af at dele det her i dag, men vores baby er gået bort i fjerde måned. Vi vil gerne have, at I skal vide, at selvom vi ikke er okay lige nu, så skal det nok komme. Vi har vært så heldige med vores fire raske børn, og det glemmer vi aldrig', skriver Hilaria på Instagram.

Hun deler opslaget med en video af hende og datteren Carmen på seks år, hvor hun fortæller hende, at babyen alligevel ikke kommer.

'Jeg fortalte Carmen det på en video for at sende til Alec. Jeg tænker, at det også er en god måde at dele det med jer på. Jeg fortalte hende, at babyen alligevel ikke kommer, men at vi vil prøve på at give hende en lillesøster på et andet tidspunkt', skriver hun.

Havde tidligere mistet

I september fortalte Hilaria, at hun var gravid. Nyheden kom fem måneder efter, at familien havde haft en ufrivillig abort.

På det tidspunkt delte hun også et opslag, hvor hun beskrev, at hun var i chok over tabet, og at hun håbede, at familien ville få den fred, de havde brug for.

I kommentarfeltet til opslaget har flere skrevet søde beskeder til familien.

Også niecen Hailey Bieber (tidligere Baldwin) skrev til opslaget, at hun var meget ked af det, og at hun elsker familien.

Hilaria og Alec har været gift siden 2012, og de har sammen fire børn.