Stjerneskuespiller overrasker: Kæreste med sig selv

Den populære skuespiller bedst kendt fra 'Harry Potter'-filmene fortæller i et nyt interview med britiske Vogue, at hun faktisk foretrækker at kalde sig 'kæreste med sig selv' i stedet for single.

Emma Watson deler i det store interview ud af sig selv, fordi hun snart fylder 30.

En alder, der faktisk fylder hende med stress og angst.

- Hvis du ikke har fået dig et hjem, hvis du ikke har en mand, og hvis du ikke har en baby, og du bliver 30, og du ikke er et sikkert sted i din karriere, eller du måske stadig er ved at finde dig selv, så skaber det en stor omgang angst, fortæller hun i interviewet, der er gengivet hos CNN.

Hun er dog selv godt tilfreds med sin civilstand.

- Jeg er en glad single. Det tog mig lang tid, men jeg er meget glad for at være mig selv. Jeg kalder det: 'at være kæreste med sig selv', fortæller hun.

Emma Watson er snart aktuel med filmen 'Little Woman', hvor hun spiller Margaret.