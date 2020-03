Stjerneskuespiller testet positiv

Den britiske skuespiller Idris Elba har fået konstateret corona. Det meddeler han selv via et opslag og en video på Twitter.

Her fortæller den 47-årige stjerne, der er bosiddende i Los Angeles, at han endnu ingen symptomer har på den frygtede virus

- Jeg har det godt, jeg har ingen symptomer indtil videre, men er blevet isoleret, siden jeg fandt ud af, at jeg kunne være blevet udsat for virussen, skriver han blandt andet og kommer med følgende opfordring.

- Bliv hjemme folk og vær pragmatisk. Jeg holder jer opdateret om, hvordan jeg har det.

Idris Elba er især kendt for sin rolle som Stringer Bell i HBO-serien 'The Wire' og for sin rolle som Heimdall i 'Thor'.

Idris Elba danner par med Sabrina Dhowre, der endnu ikke er blevet testet for corona.