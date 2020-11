Stod bag global trend: Blev kun 37 år

Hvis man i 2014 levede et liv uden internet, kunne en kort gåtur i byen hurtigt udvikle sig til en mærkelig oplevelse, for verden over udfordrede mennesker hinanden til at tage en spand med isvand og hælde ud over sig selv.

Medskaber af den globale trend Ice Bucket Challenge Patrick Quinn er nu død. Han blev blot 37 år.

Det skriver TMZ på baggrund af et opslag på hans Facebook-side. Her lyder det i nogle mindeord:

'Det er med stor sorg, vi må dele, at Patrick gik bort tidligt denne morgen. Han var en velsignelse på så mange måder. Vi vil altid huske ham for hans inspiration og mod i sin utrættelige kamp mod ALS.'

Quinn gik bort søndag efter en syv år lang kamp mod amyotrofisk lateral sklerose (ALS).

Det var Patrick Quinn, der sammen med sin ven Peter Frates stod bag den virale udfordring og fik den koblet op på kampen mod ALS. Ifølge TMZ var den iskolde udfordring årsag til donationer på samlet set over en milliard kroner.

Patrick Quinn (i kørestol, red.) er død. Han blev 37 år. Foto: Ritzau Scanpix

Flere kendisser bed da også på krogen og tog et isbad i den gode sags tjeneste. Blandt dem David Spade, Charlie Sheen og Jenson Button, men da udfordringen nåede daværende præsident i USA, Barack Obama, takkede han nej. Han valgte dog i stedet at donere et pengebeløb til kampen mod ALS.

Quinns kompagnon, Peter Frates, døde sidste år i en alder af 34 år.

Se nogle af de mange Ice Bucket Challenge herunder: