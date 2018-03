+størrelse-model lærte manden at kysse

Størrelse+-modellen Ashley Graham måtte lære ægtemanden, Justin Ervin, at blive god til at kysse.

Men han har været lærenem, og det er siden blevet væsentligt bedre, fortæller hun i sine nyligt udsendte erindringer, 'A New Model: What Confidence, Beauty and Power Really Look LIke'.

Se billederne: Kendt plussizemodel pryder ikonisk forside

'Det var så sløset, men nu er han sådan en god kysser, at jeg har glemt, hvor slemt det var', skriver hun.

Et opslag delt af A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) den 4. Mar, 2018 kl. 8.45 PST

Et opslag delt af A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) den 17. Feb, 2018 kl. 12.55 PST

Højest to uger

Parret blev gift i 2009, og at det fortsat fungerer, tilskriver hun, at de aldrig er mere end to uger væk fra hinanden.

'Og når vi så ser hinanden, skal det være for mindst en uge.'

Ashley er hvid, Justin Ervin sort, og det var ikke med den allerstørste sindsro, hun første gang tog ham med hjem til Nebraska for at vise ham frem for forældrene.

Et opslag delt af A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) den 6. Dec, 2017 kl. 7.13 PST

Et opslag delt af A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) den 3. Nov, 2017 kl. 10.42 PDT

Alle skulle være farveblinde

'Jeg håbede naivt, at alle ville være farveblinde. Jeg voksede ikke op med mange farvede, og min mor så faktisk ikke en farvet person, før hun var fyldt 18 år'.

Bedste-forældrene forstod heller ikke rigtigt, hvad det var, barnebarnet præsenterede for dem.

Historisk bikinipige undskylder overfor 'buttet' model

Kendt model ryster krops-kritik af sig

- Min bedstemor hilste på ham og gik så hurtigt væk. Da det blev tid til, at vi skulle rejse, anerkendte de ham slet ikke. I stedet så min bedstemor mig i øjnene, mens Justin stod lige bagved, og sagde: 'Fortæl fyren, at jeg sagde farvel'.