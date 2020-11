Stor forvirring: 'Vi er sammen igen'

'Det var været en svær beslutning for mig, men det er det bedste for mig selv og mine børn. Lamar har nogle ting, som han skal arbejde med alene. Jeg elsker ham højt, men jeg kan ikke længere være ved hans side, mens han får den hjælp, han desperat har brug for.'

Sådan skrev Sabrina Parr i starten af november på Instagram, hvor hun bekræftede, at hun havde valgt at forlade 41-årige Lamar Odom, som hun ellers var i gang med at planlægge et bryllup sammen med.

Bryder forlovelsen: - Han har brug for hjælp

Derfor var flere følgere også forvirrede, da den 33-årige personlige træner fejrede thanksgiving med den tidligere professionelle NBA-spiller, der er eksmand til realitystjernen Khloé Kardashian.

'Jeg er forvirret. Selvom jeg kan lide og støtter jer, så offentliggjorde I, at forlovelsen var ophævet, og at I var gået fra hinanden, men her sidder Lamar, og du har din ring på,' skriver en følger blandt andet.

Her svarer Sabrina Parr ganske kontant.

'Vi er tydeligvis sammen igen,' lyder svaret til følgeren.

Det vides ikke med sikkerhed, hvilke problemer Sabrina Parr mente, da han i forbindelse med bruddet men Lamar Odom har flere gange tidligere været i behandling for misbrug af stoffer og alkohol, mens han også ærligt har fortalt, at han er sexafhængig.

I løbet af sin NBA-karriere spillede Lamar Odom for Los Angeles Clippers, Miami Heat, Dallas Mavericks og Los Angeles Lakers. Han trak sig tilbage i 2014.

Det er lidt mere end et år siden, at det lykkelige par kunne fortælle, at de skulle giftes efter kort tids forhold. Og den planlægning kan de altså nu fortsætte trods et mindre bump på vejen.