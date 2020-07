Stor indrømmelse: 'Jeg ville torturere mig selv'

Kelly Rowland fortæller nu, hvordan det føles for hende at være i skyggen af Beyoncé

Tirsdagens episode af 'The Voice Australien' bød på noget af en indrømmelse, da Kelly Rowland åbnede sig op for sin deltager Chris Sebastian.

Den 31-årige Chris fortalte nemlig sin mentor, at han ofte følte sig hensat til skyggen af sin bror Guy.

Kelly Rowland indrømmede herefter, at hun selv havde kæmpet meget med at føle sig i skyggen af en person, hun elskede.

Det skriver Daily Mail Australien, der har set programmet.

Kelly Rowland følte sig ikke altid sikker på sig selv på grund af venskabet med Beyoncé. Foto: AP

Kender følelsen

For Kelly drejede det sig om sin verdensberømte veninde Beyoncé, som hun optrådte med i det kendte band Destinys Child.

- Jeg kender godt denne her følelse. Kan du forestille dig, hvordan det er at være i en gruppe med Beyoncé?, lød det fra Rowland.

Den kendte sanger fortalte videre, at hun ofte havde svært ved at stole på sine egne valg, fordi hun ikke ville sammenlignes med sin populære veninde.

- Jeg ville torturere mig selv i mit hoved. Jeg ville lade være med at tage en bestemt kjole på, fordi folk ville sige: 'Det er ligesom B'. Eller at jeg ikke kunne lave en bestemt sang, fordi folk ville sige, at det lød som noget, hun ville lave. De ville altid sammenligne os uanset hvad, fortalte hun.

Flere år uden troen på sig selv

Hun indrømmer også i programmet, at hele situationen generede hende.

'Jeg ville lyve, hvis jeg sagde nej, og at det aldrig havde generet mig. Det er løgn. Der var et helt årti, hvis jeg nu er helt ærlig, hvor det var denne her elefant i rummet. Det var noget, der altid var på mine skuldre, lød det.

Kelly optrådte allerede med Beyoncé, fra hun var ni år gammel i gruppen Girls Tyme.

Siden blev gruppen til Destinys Child, hvor gruppen blev vanvittigt populære verden over.

I 2006 besluttede de sig for at stoppe samarbejdet, men gik sammen igen i 2018 i en optræden på festivalen Coachella.