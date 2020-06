Stor nyhed efter ti år: Længe ventet efterfølger på vej

George R.R. Martin har været effektiv under coronakrisen, og forfatteren arbejder på højtryk på den næste bog i serien, der har skabt 'Game of Thrones'

De seneste måneder har budt på store udfordringer, mens folk har været tvunget til at vænne sig til en ny hverdag på grund af coronavirussen, som for alvor har ramt verden.

Men coronakrisen har også ført noget godt med sig, hvis man er fan af 'A Song of Ice and Fire'-bøgerne, der er blevet til HBO-kæmpesuccesen 'Game of Thrones'.

Den femte bog i serien kom ud i 2011, og siden har de læseglade fans ventet på efterfølgeren, der har fået titlen 'The Winds of Winter'. Og nu ser det ud til, at ventetiden så småt er ved at være forbi.

Se også: Nyt vildt job til Coster-Waldau

Manden bag bøgerne, George R.R. Martin, skriver på sin blog, at den tvungne isolation har hjulpet ham med at skrive. Derfor har han hver dag arbejdet flere timer på bogen.

'Jeg færdiggjorde et kapitel i går, et andet for tre dage siden og endnu et ugen før. Men nej, det betyder ikke, at bogen vil være færdig i morgen eller udgivet næste uge. Det bliver en kæmpe bog, og jeg har stadig lang vej endnu,' skriver han.

Nikolaj Coster-Waldau havde en af hovedrollerne som Jamie Lannister i alle otte sæsoner af HBO-serien 'Game of Thrones', som var baseret på de første af bøgerne. Foto: HBO Nordic

Håber på 2021

George R.R. Martin, som for nylig måtte aflyse en tur til New Zealand, har dog en forhåbning om, at 'The Winds of Winter' kan blive færdig i løbet af 2021.

'Jeg kan altid besøg Wellington næste år, hvor jeg håber, at både covid-19 og 'The Winds of Winter' vil være afsluttet,' skriver forfatteren.

Bomstærk 'Game of Thrones'-stjerne slår verdensrekord

George R.R. Martin er efterhånden kendt som en mand, der tager sig god tid til sine bøger, og fans af 'A Song of Ice and Fire' er nødt til at være tålmodige.

Den første bog i serien udkom i 1996. Siden er der kommet fire bøger - den seneste i 2011.

Nu skrider det altså for alvor frem med den sjette i serien, som altså kan være klar til næste år.

'Game of Thrones' tog verden med storm, og tv-serien bliver af mange kaldt den bedste nogensinde. Ekstra Bladet har samlet en række facts - blandt andet skuespillernes vilde løn og Emilia Clarkes holdning til de mange sexscener. Alt det kan du læse her. (+)