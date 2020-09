Stor overraskelse: Kendispar skal giftes

En ferie til Palm Springs i Californien blev formentlig noget mere speciel for 31-årige Alexandra Park, end hun havde forventet.

Skuespilleren, der især er kendt for sin rolle som prinsesse Eleanor i 'The Royals', blev nemlig friet til af sin kæreste, 'One Tree Hill'-stjernen James Lafferty, 35. Det skriver PEOPLE, efter James Lafferty har delt et billede på Instagram.

'Hun sagde ja,' skriver han til et billede af det lykkelige par, hvor man også kan spotte en forlovelsesring på Alexandra Parks finger.

Stor overraskelse

Alexandra Park har ikke selv delt noget om frieriet på sine sociale medier endnu, men få timer tidligere delte hun et billede af Palm Springs på Instagram, hvor hun kort og godt skrev 'Hello'.

Her har følgerne efterfølgende brugt kommentarfeltet til at ønske tillykke med forlovelsen, men det er tydeligvis også en nyhed, der er kommet bag på mange.

'Kan en eller anden venligst fortælle mig, om denne forlovelse er ægte,' skriver en følger, der ikke er alene om overraskelsen.

'Jeg er forvirret,' skriver en anden.

'Jeg havde ingen anelse om, at I var sammen, men jeg er så glad for, at I er det,' skriver en tredje.

'De har været meget hemmelighedsfulde omkring det,' skriver en fjerde følger, som dog har bemærket, at de flere gange har delt billeder af hinanden og deres fælles hund - noget, som flere andre også har bidt mærke i.

Ifølge PEOPLE har James Lafferty og Alexandra Park i hvert fald været kærester siden 2018.

James Lafferty er især kendt for sin rolle som Nathan Scott i tv-serien 'One Tree Hill', hvor han var en af hovedrollerne i alle ni sæsoner.