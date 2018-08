Stor vrede mod skuespiller der skal spille Elefantmanden

Det har vakt stor vrede, at BBC har valgt den britiske skuespiller Charlie Heaton, der er kendt for sin rolle som Jonathan Byers i Netflix-serien 'Stranger Things', til at spille rollen som 'Elefantmanden' i BBC's nye store tv-drama af samme navn.

Det skriver flere medier heriblandt BBC og Sky News

Der er tidligere lavet flere film og teaterstykker baseret på den virkelige historie om Elefantmanden, der i virkeligheden hed Joseph Merrick. Den mest berømte er David Lynch filmatisering fra 1980 med John Hurt i hovedrollen.

John Merrick, der blev født i 1862 og døde i 1890 kun 27 år gammel, havde adskillige fysiske deformiteter på kroppen og i ansigtet, der fik mange til at mene, at han lignede en elefant. Derfor rejste han i slutningen af 1800-tallet rundt med et cirkus og blev udstillet som en del af en slags freak show.

Her ses John Hurt i rollen som Elefantmanden i David Lynch-filmen fra 1980. Her står han i en scene sammen med Cirkus-direktøren, der viste ham frem som en freak. (Foto: All Over Press)

Den 24-årige skuespiller Charlie Heaton er naturligvis begejstret for sin store hovedrolle som 'Elefantmanden' i BBC's store tv-drama, som han ser som en kæmpe udfordring. Men nu har handicap-organisationen Scope, der arbejder for ligestilling for handicappede, kritiseret valget af Charlie Heaton til rollen og kalder det for en tabt mulighed.

- Det er skuffende, at man ikke har valgt en handicappet skuespiller til rollen i tv-dramaet 'The Elephant Man'. Det er nemlig en af de mest ikoniske og genkendelige roller i forbindelse med at portrættere en handicappet person. Det er en tabt mulighed. Men bedrøveligt nok er manglen på diversitet i filmbranchen ikke noget nyt, fortæller Scopes kommunikationschef Phil Talbot til Sky News og tilføjer:

- Handicappede skuespillere bliver ofte mødt af store barrierer i filmbranchen, ikke kunne, fordi der er rigtig langt mellem rollerne, men også. fordi casting-steder og filmlocations ofte er svært tilgængelige for handicappede.

- Der er en kæmpe flok af handicappede talenter, der bare bliver overset. Filmbranchen burde omfavne og hylde forskelligheder og diversitet i stedet for bare at ignorere det, siger Phil Talbot.

John Hurt i rollen som Elefantmanden, der slap fri fra det ydmygende liv i et omrejsende cirkus og fik sin egen lejlighed på et hospital. (Foto: All Over Press)

Fra BBC' side forsvarer man sig dog med, at man er i gang med at caste handicappede skuespillere til flere af filmens andre roller.

Identitetspolitikken har for alvor sat sit præg på filmbranchen. Det er ikke mere end godt en måned siden, at der var en lignende debat i Hollywood, hvor den kendte Hollywood-stjerne Scarlett Johanson blev voldsomt kritiseret, fordi hun skulle spille en transkønnet person i en ny stor film, uden hun selv var transkønnet. Det skabte stor vrede på de sociale medier blandt transkønnede og idenitetspolitiske tilhængere. Scarlett Johanson fik dog nok af de larmende røster og trak sig fra rollen.

Her ses John Hurt med sækkelærred over hovedet i en scene fra filmen 'Elefantmanden', I virkelighedens verden måtte Elefantmanden alias Joseph Merrick også dække sit ansigt nogen gange for ikke at skræmme folk. (foto: All Over Press)