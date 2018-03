Storbarmet bikini-babe slår sig løs

Mon ikke der var flere, som drejede hovedet en ekstra gang i strandbyen Malibu i Los Angeles mandag.

Her slog model- og sociale medier-fænomenet Kindly Myers sig nemlig løs med en fotograf, som skulle være totalt debil for ikke at få et godt billede i kassen.

Se også: DJ med røven i vejret

Se også: Vild forvandling: Realitystjerne er slet ikke til at genkende

Kindly Myers har optrådt i blandt andet Playboy og Maxim, og hun kan mønstre små 900.000 følgere på Instagram, hvor hun ofte lægger billeder ud til brugernes begejstring.

Det er ikke første gang, at en fotograf hiver hende til photoshoot på en strand. Her ses hun i efteråret 2017.

Dét ser du ikke på tv: Så tamme er Paradise-festerne

Paradise-babe forulempet i tog: - Han kastede kondom i ansigtet på mig

Den hotte blondine kan andet end blot at se umanerlig godt ud. Hun kan sagtens slå fra sig og har således brugt fire år af sit liv i den amerikanske hær, hvor hun blandt andet øvede sig i at affyre diverse våben.

Danske Mariyah er besat af 'slemme mænd': Nu har jeg halvandet kilo babs

Se også: Pivfræk model viser repertoiret

Russisk babe i hedt photoshoot på stranden