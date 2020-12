Store konsekvenser: Ellen smittet med coronavirus

Coronavirussen hærger stadig i USA og store dele af verden, og nu er Ellen DeGeneres også blevet smittet.

På Twitter fortæller den 62-årige tv-vært, at hun er blevet testet positiv for covid-19.

'Heldigvis har jeg det fint nu,' skriver hun også og tilføjer, at alle der har haft kontakt med hende allerede har fået besked og følger diverse retningslinjer.

Produktionen af 'The Ellen DeGeneres Show' er som en konsekvens af den positive test blevet sat på pause indtil januar. Det bekræfter en talsperson på Telepictures over for USA Today.

'Vi ses efter højtiden. Please hold jer raske og sikre,' slutter tv-værten sit opslag af.

62-årige Ellen DeGeneres har det fint trods sygdommen. Foto: Chris Pizzello/Ritzau Scanpix

Hård kritik

2020 har generelt været et hårdt år for Ellen DeGeneres, der er blevet mødt af hård kritik og voldsomme beskyldninger om et dårligt arbejdsklima på produktionen.

Anklagerne lød blandt på, at medarbejdere på showet havde oplevet trusler, chikane og rascisme, og tv-værten måtte selv åbne op omkring kritikken på skærmen.

- Jeg tager det meget alvorligt, og jeg vil gerne sige, at jeg virkelig er ked af det på vegne af de mennesker, der er blevet berørt. Jeg ved, at jeg er i en position, hvor jeg er priviligeret, har magt, og med det kommer et ansvar. Jeg tager ansvaret for, hvad der sker på mit program, sagde hun blandt andet.

Efterfølgende er seerne flygtet i stor stil. Ifølge Variety har programmet mistet 30 procent af de seere, der så med i sæsonen forinden.

