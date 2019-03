Storslået afslutning: Se den officielle trailer for Game of Thrones

- Jeg har lovet at kæmpe for de levende, siger lederen af de ubesudlede kriger-eunukker fra Astapor, Grå Orm. Og så svarer Nikolaj Coster Waldau i rollen som Jaime Lannister:

- Og jeg har tænkt mig at holde det løfte.

Terningerne er kastet til det sidste og endelige slag i verdens største tv-serie 'Game of Thrones. Og der er noget at glæde sig til. Det kan man se i den helt friske officielle trailer til sæson 8, der kommer til at bestå af seks episoder.

Den ottende og sidste sæson af Game of Thrones får premiere den 15. april på HBO Nordic.

Alt hvad der kan krybe og gå er klar til kamp mellem de levende og de døde.

Og dragerne flyver hurtigt gennem vintersmukke landskaber. Klar til krig.

Du kan se traileren over artiklen