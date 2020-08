Stort 'Frasier'-mysterie opklaret

I 1980'erne fik seerne lov til at stifte bekendtskab med dr. Frasier Crane, da han dukkede op i serien 'Cheers' - med den danske titel 'Sams bar' - inden han fik sin egen spinoff-serie, der kort og godt fik titlen 'Frasier'.

Kelsey Grammer spillede rollen som psykiateren, der i spinoff-serien forlod livet i Boston og vendte tilbage til sin hjemby, Seattle, Washington. Her følger man Frasier Crane og psykiaterens familie i de 11 sæsoner, som serien fra 1993 til 2004 fik lov til at køre i.

Se også: 'Frasier'-stjerne er død

I Seattle måtte han tage et job på den lokale radiostation KACL, hvor folk kunne ringe ind og snakke med ham og få råd fra psykiateren i 'The Dr. Frasier Crane Show'. På trods af jobbet, der ikke umiddelbart burde være specielt velbetalt, kan Frasier Crane alligevel få råd til at leve en luksuriøs livsstil og bo i en stor lejlighed, og det har skabt undren hos mange.

For nylig tog den engelske komiker og tv-vært Richard Osman igen problemet op i et tweet, og her fik han én gang for alle løsningen.

'Jeg har aldrig kunnet regne ud, hvordan økonomien hang sammen i Frasiers liv. Hvad i alverden får han i løn?' spurgte han om på Twitter.

Dr. Frasier Crane fik sin egen serie, da 'Cheers' sluttede. Foto: David Rose/Nbc-Tv/Kobal/Shutterstock

Investerede klogt

Det fik straks en lang række af seriens fans til at komme med sjove og skæve bud, men der kom også svar fra en, der burde vide det.

Joe Keenan, som var manuskriptforfatter på syv af seriens sæsoner, afslørede nemlig, at det også var noget, der havde skabt debat blandt dem, der stod bag 'Frasier'.

Frasier-stjerne: Derfor tog jeg stoffer

På Twitter svarer han, at forfatterne diskuterede, hvordan Frasier levede så godt, selvom han arbejdede på en lokal radiostation. Og her kom de også frem til et svar:

'Vi besluttede, at han havde investeret pengene fra sin Seatte-praksis *meget* klogt (måske i en vens Seattle-software-startup),' skriver han.

Både Richard Osman og en lang række af seriens fans jublede over svaret fra manuskriptforfatteren. Det var dog ikke alle, der var helt tilfredse.

Bebe Neuwirth, der spillede rollen som Frasiers kone, Lilith Sternin, som han dog blev skilt fra, efter hun i slutningen af 'Cheers' havde en affære, ville også være med.

'Hvad, Lilith fik intet?' skriver hun, men Joe Keenan svarer kækt tilbage, at hun da fik en flot seismolog - med henvisning til Brian, som hun i 'Frasier' blev forlovet med.

'Frasier' vandt et hav af priser, mens den kørte - blandt andet 37 Emmy-priser, hvor fem af dem var en kåring til årets bedste komedieserie.