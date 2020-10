Stort vægttab: Barnestjernen er helt uigenkendelig

Hvis man har set Harry Potter, husker man formentlig troldmandens irriterende familie, der konstant gjorde livet surt for ham.

I familien var der blandt andet fætteren Dudley, der blev spillet af Harry Melling. Filmene var et megahit og gjorde, at skuespilleren ofte blev genkendt på gaden. I dag er det dog sjældent, at 31-årige Harry Melling bliver genkendt for rollen. Det fortæller han i et interview med PEOPLE.

I løbet af coronavirussen har folk verden over igen fået lov til at opleve Harry Melling på skærmen i tre Netflix-produktioner - filmene 'The Old Guard' og 'The Devil All the Time' samt serien 'The Queen's Gambit'.

- Jeg håber bare ikke, at folk bliver trætte af at se på mig, siger han med et grin til mediet.

Harry Melling til London Film Festival i 2018. Foto: Joel C Ryan/Ritzau Scanpix

Voldsomt vægttab

Allerede mens filmene blev optaget, gennemgik Harry Melling et voldsomt vægttab, der var tæt på at koste ham rollen i de sidste film.

Han har tidligere fortalt til Hello, at han alligevel fik lov til at beholde rollen, men at han var nødt til at filme i et såkaldt fatsuit, så han stadig så større ud.

- Jeg tror bare, at det (vægttabet, red.) var noget, der skete ubevidst, da det begyndte. Jeg tog på skuespillerskole, da jeg var 18, og det var der, vægten begyndte at skifte. Det var ikke, fordi der var et stort behov for det fra min side, men det var bare noget, der skete, siger han til PEOPLE.

Han glæder sig dog over vægttabet - især fordi det gjorde, at han ikke blev genkendt som barnestjernen.

- Jeg har lavet en masse siden skolen og arbejdet på en masse teatre. Det var en velsignelse, at jeg ikke blev genkendt i den del af mit liv. Jeg havde en historie med de film, men det føltes som en mulighed for en ny start, som jeg godt kunne bruge.

31-årige Harry Melling medvirkede i fem af de otte film om Harry Potter, der var starten på hans karriere.