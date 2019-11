Stranger Thing-stjerne udsat for kritik: Nu svarer hun igen

Nogle af hendes mange fans mener, at den 15-årige stjerne er for voksen i sin tøjstil

Den unge 15-årige skuespiller Millie Bobby Brown fik sit helt store gennembrud i rollen som Eleven i tv-serien Stranger Things, hvor hun allerede som 13-årig blev den yngste Emmy- nominerede skuespiller nogensinde. Og her i 2019 har hun indspillet sin debut i en stor spillefilm, nemlig Godzilla-filmen.

Med sin store succes har den unge Millie derfor optrådt på den røde løber adskillige gange gennem de sidste par år, og det er både spændende og sjovt, men har ifølge Millie Bobby Brown også visse ulemper. Millie får nemlig ofte kommentarer fra sine mange fans og følgere omkring sit tøjvalg. Og mange af hendes fans har kritiseret hende for at klæde sig i for voksent tøj i forhold til hendes alder.

Det fortæller verdensstjernen i et nyt stort interview i magasinet Harpers Bazaar

Den 29. august lagde Millie f.eks et billede ud på sin Instagram, hvor hun var iklædt en kort cowboy-nederdel samt en sort top, mens hun nød solen på søen Oconee i staten Georgia i USA.

Billedet blev liket af mere end to millioner følgere. Men der var også flere af dem, der var kritiske overfor Millie.

En af dem skrev f.eks.:

'Du har forandret dig meget. Jeg troede, at du ville være anderledes , og ikke klæde dig i korte shorts og nederdele ligesom så mange andre piger. Jeg vil have den gode, gamle Millie tilbage'.

Den kommentar samt flere andre fik Millie til at svare igen på Instagram, hvor kun skrev:

'Jeg er ganske sikker på, at du enten er en teenager eller har været teenager. Derfor kender du også til den rutsjebane af forandringer en teenager gennemgår samt forskellige tøjstile. Jeg siger tak. Men jeg klarer mig udmærket', svarede Millie lidt syrligt.

I det store interview i Harpers Bazaar forklarer Millie, at de selvfølgelig er hårdt altid at skulle stå foran kameraerne og være parat til dømmende øjne fra folk, der måske ikke bryder sig om dit tøj.

'Det har altid været svært for mig at vælge tøj til den røde løber, fordi der altid er så mange mennesker, der har en mening om min fremtræden. Jeg tænker ofte, at jeg ikke skal lytte eller høre på negative bemærkninger fra journalister eller andre omkring min påklædning. Men det er svært at lade være, siger Millie Bobby Brown.

Til Harpers Bazaar forklarer Millie også, at hun føler det ganske naturligt, at hun skifter sin tøjstil i takt med, at hun bliver ældre:

'Jeg har lyst til at få noget mere figursyet tøj nu. Jeg føler, at jeg er på vej til at blive en anden person. At blive en kvinde. Og det vil jeg gerne vise, forklarer Millie Bobby Brown.