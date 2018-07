Stripper-stjerne indrømmer: - Jeg undervurderede 'mor-tingen'

Cardi B er allligevel ikke klar til at forlade sin nyfødte datter for at tage på turné

10. juli blev rapperen Cardi B og hendes mand, rapperen Offset, forældre til datteren Kulture Kiari.

Den kontroversielle Cardi havde i første omgang troet, at seks uger ville være rigelig tid til at komme i form til en turné med hele 24 koncerter over hele USA, hvor hun skal varme op for popstjernen Bruno Mars.

Cardi B er normalt ikke bleg for at vise sig frem. Foto: All Over

Se også: Sexgalning: Falske patter - ægte bitch

Men nu har hun trukket sig fra koncerten, skriver hun på sin Instagram-profil.

'Jeg troede, at seks uger efter at have født min datter ville være tid nok for at komme mig mentalt og fysisk. Jeg troede også, at det ville være muligt for mig at have hende med på turnéen, men jeg tror, at jeg undervurderede hele denne her 'mor-ting'', indrømmer hun.

'Ikke alene er jeg slet ikke klar fysisk, jeg er heller ikke klar til at efterlade min baby, eftersom lægerne har forklaret, at det ikke er sundt for hende at være med på landevejen,' tilføjer hun.

'Jeg håber, I forstår, at denne beslutning har været svær at træffe, men jeg bliver nødt til at gøre det bedste for mig selv og min baby,' skriver hun.

Stripper-sangerinde indrømmer: Jeg fik ulovlige indsprøjtninger i numsen

Hun slutter af med at takke Bruno Mars for at være forstående for den særlige situation, og han har da også offentligt støttet hendes svære valg.

På Twitter skriver han, at 'det vigtigste er dit og din families helbred'.

Cardi B er blevet verdenskendt på ganske kort tid. Foto: All Over Press

Se også: Stripper-rapper droppede Roskilde: Nu sætter hun vild rekord