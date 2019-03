Succesfuld model død - blev kun 20 år

Modellen Lotte van der Zee døde onsdag aften. Det skriver hendes forældre på hendes Instagram-profil.

'Vores allesammens perle døde onsdag aften 6. marts 22.47. Det er super uvirkeligt, at vores kære Lotte ikke længere er iblandt os. Vores hjerter er knuste.'

Den 20-årige model blev ramt af et hjertestop 20. februar under en skiferie i Østrig.

Hun blev herefter overført til et universitetshospital i München, hvor hun siden har været i koma i kritisk tilstand under intensivt tilsyn af læger.

Lottes forældre takker for den store støtte og de mange opmuntrende hilsner, de har modtaget gennem de seneste uger.

'Vi vil endnu en gang takke jer for for støtten og de hjertevarme meddelelser', skriver de på Instagram.

Lotte blev kronet som Miss Teenager Universe for to år siden. Et år tidligere vandt hun den nationale titel i Holland.

Historien om Lottes tragiske dødsfald har fyldt meget i de hollandske medier, hvor blandt andet landets største avis, De Telegraaf, har fulgt sagen tæt og talt med både familie, venner og kollegaer til den afdøde model.