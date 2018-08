Super dejlighed fik sin lover-boy

21-årige Zara McDermott er blevet et hit i Storbritannien efter at have deltaget i årets 'Love Island'-reality-show.

Hun røg ganske vist ud efter blot to uger, men hun scorede alligevel sin lover-boy, Adam Collard, der ellers måtte forblive i villaen, hvor optagelserne fandt sted.

Med villa-kæresten ude af huset kastede han sig istedet over en anden dejlighed, Rosie Williams.

Men han fortrød. Zara var hans kærlighed, og da han også var sluppet ud, genetablerede de deres forhold.

Så burde alt jo være idel lykke.

Men Zara har også oplevet bagsiden af medaljen. Små folk med problemer med mundhygiejnen har været ved tasterne på de sociale medier og kritiseret hende.

Forstå det, hvem der kan.

Adam Collard har fået samme behandling, og det er begyndt at minde om den mobning, de også var udsatte for i skolen.

- Folk plejede at råbe ukvemsord efter mig i skolen, og jeg sad bare og krympede sammen i et hjørne, sagde hun forleden i tv-programmet Lorraine Today.

- Men nu er jeg stærk nok, understregede hun.

Adam sagde i samme program, at han blev drillet for at være tyk.

Men nu vil Zara ændre på tingenes tilstand. Hun planlægger et karriereskift, der går ud på at besøge skoler for at tale om egne erfaringer fra skoletiden.

- Det tager nok lidt tid (hun er stadig såret), men det vigtigste for mig er, at jeg ikke vil have at folk tror, jeg anerkender en sådan opførsel. Jeg vil også tale om min egen succesfulde karriere, og det jeg har lært af den. Jeg vil gerne inspirere unge mennesker, siger hun.

