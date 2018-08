Supermans kæreste døde af overdosis

Margot Kidder blev kendt for sin rolle som Lois Lane i Superman-filmene. Hun blev 69 år

Superman-stjernen Margot Kidder, der blev fundet død i sit hjem for tre måneder siden, havde taget en overdosis af alkohol og narko.

Det konkluderer retsmediciner i Montana, Richard Wood, ifølge Associated Press.

'Kidder døde som følge af en selvforskyldt narko og alkohol overdosis', lyder det i en kort udtalelse onsdag.

Margot Kidder, der spillede rollen som Lois Lane over for Christopher Reeves superman, blev fundet død i sit hjem i Montana 13. maj.

Margot Kidder ses her sammen med Christopher Reeve i en Superman-film fra 1978. Foto: AP

Margot Kidder og Christopher Reeve ankommer sammen til en Oscar-uddeling i Los Angeles i 1979. Foto: AP

Da Kidder døde, oplyste hende agent, at hun var sovet stille ind i sin seng. Det var altså ikke tilfældet.

Kidders datter, Maggie McGuane, siger, at hun hele tiden havde været klar over, at moren havde taget sit eget liv med en overdosis.

- Det er en stor lettelse, at sandheden er kommet ud. Det er vigtigt, at være åben og ærlig, så der ikke er nogen skam forbundet med dette, siger datteren til Associated Press.

Kidder havde haft alvorlige mentale problemer det meste af sit liv. Hun havde været hjemløs i en periode og misbrugte både alkohol og stoffer.

Kidder og Reeve spillede sammen i fire Superman-film fra 1978 til 1987. Hun medvirkede også i flere spillefilm i 1970’erne. En optræden i børne-tv-serien 'The Haunting Hour' i 2014 indbragte hende en tv-Emmy.

Skuespillerinden var gift og efterfølgende skilt tre gange.