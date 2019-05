Supermodel chokerer i Cannes med gennemsigtig fræk kjole

I Vietnam er den 29-årige Ngoc Trinh den absolut mest kendt supermodel i det asiatiske land. Her er hun kendt under navnet 'dronningen af bikinien'. Nøjagtigt samme titel havde en vietnamesisk film fra 2016, hvor Ngoc Trinh spillede sig selv.

I går aftes var den smukke Ngoc dog ikke 'dronning af bikinien' under filmfestivalen i Cannes. Men til gengæld kunne man uden overdrivelse kalde hende for 'aftenens dronning' på den røde løber, fordi hun tiltrak sig al opmærksomheden, da hun iklædt et gennemsigtigt sort outfit spankulerede forbi verdenspressen til gallapremieren på Terrence Mallicks nye film 'A Hidden Life'.

Et nærbillede af den spændende kjole set bagra. (Foto: Ritzau Scanpix)

Det var dog ikke ret meget, der blev efterladt til fantasien, da den langbenede Ngoc Thrinh viste sin smukke krop frem. Kjolen var ekstremt nedringer. Den havde to dobbelte slidser, og så var den øvrigt gennemsigtig.

Ngoc Thrinh har i øvrigt delt sine spændende oplevelser fra Cannes på sin instagram-profil, hvor hun har mere end to millioner følgere.

(artiklen fortsætter under billedet)

Langbenet smuk og udfordrende. I Vietnam er hun kendt som 'dronningen af bikinien'. (Foto: Ritzau Scanpix)

Alvorlig baggrund

Søndagens film 'A Hidden Life' tager dog udgangspunkt i en meget mere alvorlig historie. Nemlig berettelsen om den østrigske Franz Jägerstätter, der under Den Anden Verdenskrig erklærede sig som militærnægter. Han ønskede under ingen omstændigheder at kæmpe side om side med tyske nazistiske soldater.

Derfor blev han fængslet og senere henrettet i et tysk fængsel 36-år gammel. Han blev senere udnævnt som martyr for den katolske kirke og erklæret salig.

Terrence Maliicks film 'A Hidden Life' blev i øvrigt den sidste film for to af Europas helt store skuespillere, nemlig den schweiziske skuespiller Bruno Ganz samt den svenske skuespiller Michael Nyquist, der begge døde kort efter optagelserne.