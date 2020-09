Supermodel dømt og mor i fængsel

Supermodellen Bar Refaeli er blevet idømt ni måneders samfundstjeneste for skatteunddragelse af 10 millioner dollars - mor er røget 16 måneder i fængsel

En israelsk domstol har idømt den 35-årige supermodel Bar Refaeli ni måneders samfundstjeneste og hendes mor Zipi Refaeli 16 måneders fængsel for skatteunddragelse af op mod 10 millioner dollars - svarende til omkring 62,5 millioner kroner.

Udover fængsel og samfundstjeneste får de to også en bøde på 1,5 millioner dollars ud over det beløb, de i forvejen skylder i skat, skriver Associated Press.

Zipi Refaeli forventes at starte sin afsoning i løbet af den næste uge.

Supermodellen Bar Refaeli er idømt ni måneders samfundstjeneste for skatteunddragelse. Foto: Ariel Schalit / Ritzau Scanpix

Sagen, der har været længe undervejs, omhandler, hvor modellen har opholdt sig i løbet af sin sprudlende karriere med store model-kampagner, forsider på magasiner og et længere forhold til Hollywood-stjernen Leonardo DiCaprio.

Ifølge israelsk lov skal hun betale skat af sin indtjening, hvis hun i størstedelen af året opholder sig i Israel. Og det påstod Refaeli, at hun ikke gjorde.

Se også: Israelsk supermodel får millionbøde for skatteunddragelse

Men det afviste anklagerne, som i stedet tiltalte hende for at give forkerte oplysninger.