Supermodel gravid: Barnet bestemmer selv kønnet

Skuespiller og model Emily Ratajkowski og 33-årige Sebastian Bear-McClard, der er skuespiller og producer, skal være forældre.

Det fortæller den 29-årige model og skuespiller i det nyeste nummer af magasinet Vogue. Her fortæller hun samtidig, at de ikke kender kønnet - og heller ikke vil vide det.

'Når min mand og jeg fortæller vores venner, at jeg er gravid, så er deres første spørgsmål efter 'tillykke' næsten altid: 'ved I, hvad I vil have?' Vi kan godt lide at svare, at vi ikke vil kende kønnet, før vores barn er 18 år og til den tid vil fortælle os det,' skriver hun og understreger, at det ikke kun er en joke:

'Alle griner af det, men der er en sandhed i det også - en der åbner for muligheden for, at det er langt mere komplekst, end hvilken kønsdel vores barn bliver født med. Hvilken type person bliver vi forældre til? Hvordan vil de ændre vores liv, og hvem vi er? Det er et vidunderligt og skræmmende koncept, der efterlader os både hjælpeløse og beærede.'

Sebastian Bear-McClard og Emily Ratajkowsk blev gift i 2018. Foto: Jordan Strauss/Ritzau Scanpix

Emily Ratajkowski skriver, at hun er vild med tanken om at give børn så få kønsstereotyper som muligt, men hun indrømmer dog, at der er forskelle på mænd og kvinder.

Hun fortæller også, at hun tidligere i livet altid har forestillet sig, at hun ville få en datter, som hun kan hygge og lege med dukker med - mens Sebastian Bear-McClard også har sagt, at han vil have en søn, han kan se amerikansk fodbold med. Også selvom piger selvfølgelig også kan se sport.

'Jeg vil være forælder, der lader mit barn vise sig selv for mig. Alligevel ved jeg godt, at selvom jeg kan håbe på, at mit barn selv kan bestemme sin plads i verden, så vil det - uanset hvad - blive mødt med den uundgåelige begrænsning af kønskonstruktioner, før det kan tale - endda før det er født,' skriver hun også.

Lige nu glæder Emily Ratajkowski sig dog bare over, at hun er gravid og inden alt for længe bliver mor sammen med Sebastian Bear-McClard.

Parret overraskede i 2018, da de fortalte, at de var blevet gift. Og snart tager de altså næste skridt.