Supermodel i KRISE: Kunne ikke flyve første klasse

Den 25-årige canadiske model Winnie Harlow er kommet i strid modvind, efter hun brokkede sig over, at hun ikke kunne flyve på første klasse efter modeugen i Milano - grundet et aflyst fly.

På Instagram fortalte den smukke Victoria Secret-model, at hun havde været nødt til at opgive sine pladser på første klasse, fordi hun SKULLE med et fly væk fra Italien, så hun kunne være klar til en ny omgang billeder dagen efter.

På det sociale medie fortalte den tidligere Americas Next Top Model-deltager, at hun 'ikke havde sovet i fire dage', fordi det havde været meget hektisk for hende at være med til modeugen.

Det skrev hun til billedet af sig selv sovende på økonomi-pladserne på flyet, mens hun er iført en dragt fra Prada og har fødderne oppe på sædet.

Billedet faldt dog ikke rigtig i god jord hos hendes mange følgere, der mente, at det måske ikke var særlig slemt at skulle flyve som de fleste andre mennesker, og at det lød lidt voldsomt, at det 'skulle være det største problem i hendes liv'.

Modellen havde før modeugen i Milano været på catwalken ved flere shows i London og New York.

Hun forsvarede også sig selv på sin profil og fortalte, hvorfor det var et stort problem for hende ikke at have en plads på første klasse.

'Jeg har ikke sovet i fire dage, og mit fly blev aflyst. De søde mennesker i lufthavnen fik mig og mit team på det hurtigste fly væk fra byen, men vi blev nødt til at droppe vores pladser på første klasse for at kunne lande i god nok tid, til at jeg kunne nå min næste aftale. Jeg kan godt se, at det for mange måske ikke ville være et problem, men når et fly er dit soveværelse og den rejse, er det eneste tidspunkt, du kan sove på i en hektisk måned med modeshows, så er det altså trættende ikke at kunne sove ordentligt'.

Hun skriver dog, at hun er glad for sit liv og de chancer, hun får til at udleve sine drømme som model.