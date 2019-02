Supermodel overrasker: Har hun glemt undertøjet?

Efter årets største prisfest og uddelingen af Oscars for de flottes præstationer i filmens verden, er der endnu en fest, hvor de mange kendte i Hollywood kan få lov til at vise sig frem.

Det sker ved efterfesterne - den største af dem holdes af magasinet Vanity Fair. Her flokkes de mange stjerner i outfits, hvor det ene er vildere end det andet.

I år var det supermodellen Kendall Jenner, der løb med alles opmærksomhed på den røde løber.

Hun gik sine søstre i bedene og havde valgt en kjole, der ikke efterlod meget til fantasien.

I hvad der mindede om en top og et forklæde, der lige dækkede fronten og bagen, var der fuld udsigt til modellens vanvittigt lange ben og hofter.

Se også: Kim Kardashian deler hudløst ærligt billede

Kendall viste gerne sine lange stænger frem. Foto: Ritzau/Scanpix

Kim K.s kjole smadrer internettet: - Jeg har glædet mig

Forfra kunne man være fristet til at tro, at den smukke lillesøster i Kardashian/Jenner-klanen havde 'glemt' sit undertøj, men fra siden var det muligt at se, at den 23-årige kvinde havde valgt at tage, hvad der lignede en bodystocking på indenunder det vilde outfit.

Kjolen er allerede gået viralt på flere medier, hvor den bliver beskrevet som den vildeste kjole i år.

Kjolen bestod af langt stof foran og bag, der rigtig viste frem, hvad Kendall tjener sine mange penge på. Foto: Ritzau/Scanpix

Kendall Jenners kjole var dog ikke det eneste, der fik kameraerne til at klikke ekstra hurtigt ved aftenens efterfest.

På den røde løber mødtes hun nemlig med sin far Caitlyn Jenner, der de seneste år har transformeret sig fra Bruce til Caitlyn.

De to delte et ømt øjeblik, mens de poserede for kameraerne, der var mere end villige til at snuppe et par billeder af far og datter.

Kim Kardashian præsenterer årets frækkeste kjole: Se den her

Kendall med sin far Caitlyn Jenner - tidligere Bruce Jenner. Foto: Ritzau/Scanpix

Kendall Jenner har haft stor succes med sin modelkarriere. Hun er på forsider overalt i verden og er med til de eftertragtede Victoria Secret undertøjsmodeshow.

Kendall er den næstyngste i flokken. Hendes lillesøster er Kylie Jenner, der er kendt for sit makeup-imperium.

Se også: Se billederne: Her er verdens bedst betalte modeller