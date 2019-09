Supermodel viser kendt skuespiller-kæreste frem

Der var kærlighed i luften på lægterne til lørdagens kvindelige finale ved US Open

Den britiske model, sanger og skuespiller Cara Delevingne er måske lidt ekstra glad dette efterår.

I hvert fald havde hende og partneren, skuespillerinden Ashley Benson, svært ved at holde fingrene fra hinanden, da de overværede den kvindelige tennisfinale i US Open lørdag.

To turtelduer til tennis-finale på Arthur Ashe i New York. Foto: Ritzau Scanpix

For nyligt fortalte 27-årige Delevingne, hvordan hun mødte sin amerikanske skuespillerinde, der primært er kendt for sin rolle som Hanna Marin i tv-serien 'Pretty Little Liars'.

- Det var slet ikke noget, vi havde planlagt. Det var bare så autentisk og naturligt, sagde hun til magasinet Marie Claire i august og fortalte videre, at de to første gang mødtes på et filmset i 2018.

Supermodellen omtalte første gang forholdet til 29-årige Benson i juni i år.

Finalen i US Open blev i øvrigt vundet af den canadiske teenager Bianca Andreescu, efter hun gjorde det af med tennis-legenden Serena Williams 6-3, 7-6.

