Supermodel viser maven frem: Nettet koger over

Når myndigheder verden over har sendt folk i hjemmekarantæne, er det begrænset, hvad man kan lave.

Mange nyder tiden med god mad, mindre motion og flere timer foran TV'et. Så man har man kun den sjov, man selv laver.

Det tog den tyske supermodel Heidi Klum til sig, og hun fik de tyske medier i kog over graviditets-joke.

Det skriver norske nettavisen.

Den tyske model, som er mor til fire, har siden 2019 været gift med den tyske Tokio Hotel-guitarist Tom Kaulitz.

Ægteparret viser deres udspilede maver frem sammen med Tom Kaulitz tvillingebror, Bill Kaulitz, forsangeren i selvsamme band.

Til billedet skriver Heidi Klum drillende: 'Middagen var god'.

Fans skrev tillykke

På trods af den drillende billedetekst, som klargjorde, at modellen bestemt ikke er gravid, så var der mange fans, som overså - eller valgte at overse - teksten.

Blandt de flere tusinde kommentarer billedet har fået, er der mange lykønskninger til de 'vordende' forældre, ligesom mange tyske medier har delt nyheden om, at Heidi Klum er gravid. Hvilket ikke er tilfældet.

Den tyske model har fire børn fra tidligere forhold. Foto: Ritzau Scanpix

Om fans skal begynde at se frem til et fælles barn af Heidi Klum og Tom Kaulitz er næppe noget, man skal håbe for meget på. I 2013 annoncerede supermodellen, at det er slut med flere børn. Hun har i forvejen fire børn fra tidligere forhold.

Med eksmanden, soulsangeren Seal, har hun tre biologiske børn. Seal og Klum fandt sammen, mens hun ventede barn med den tidligere Formel 1-manager Flavio Briatore, og sangeren var ved hendes side, da hun fødte datteren Helene, som i dag er 11 år gammel.

Efterfølgende adopterede han pigen, og parret fik senere sønnerne Henry, Johan og datteren Lou sammen, som i dag er henholdsvis ti, otte og seks år gamle, inden Klum søgte om separation fra Seal i 2012 efter syv års ægteskab.

