Supermodellen bliver kritiseret for at være for fræk

Den 28-årige model er blevet kritiseret for at være for fræk og for afklædt på sine billeder på Instagram - se flere af dem her

Den verdenskendte topmodel Emily Ratajkowski er kendt for at lægge frække bikini-billeder af sig selv ud på Instagram, og ind imellem præsenterer hun også opslag, hvor hun er delvist nøgen eller helt nøgen. Det gjorde hun for eksempel 16. maj i år, hvor hun på et smukt billede er fuldstændig nøgen bortset fra en lilla-farvet blomst, der netop dækker hendes køn.

(artiklen fortsætter under billedet)

Den 28-årige Emily Ratajkowski er blevet voldsomt kritiseret for sine mange 'hud-billeder' på Instagram, men nu svarer hun igen på kritikken i et stort interview med det amerikanske medie Harper's Bazaar, hvor hun også fortæller om sine erfaringer med feminisme, seksualitet og måder, kvinder kan udtrykke sig selv på.

Emily Ratajkowski, der i øvrigt beskriver sig selv som hyper-feminin, fortæller, at hun blev ked af det, da en af hendes veninder beskrev hende som alt for feminin. Samtidigt mener topmodellen, at det er andre menneskers attitude overfor hendes feminine sider, der har fået hende til at føle sig utilpas.

'Jeg er udmærket klar over, at nogle af mine tidligere eventyr med henblik på at undersøge, hvad det indebærer at være en kvinde, har været stærkt påvirket af en kultur med stærke fordomme overfor kvinder. Jeg er også klar over, at flere af de måder, som jeg fortsat forsøger at være sexet på også er påvirket af tidens misogyni. (had og fordomme mod kvinder, red.)'

'Men det føles helt okay for mig. Og det er mit valg, eller hvad? Er det ikke det, som feminisme handler om - at man kan træffe et valg?'

Således forklarer Emily Ratajkowski i Harper's Bazaar, hvor hun tilføjer, at der stadig er folk i verden, der forsøger at pådutte kvinder med skam, hvis de er afklædt og opfører sig på en sexet måde.

Topmodellen gør opmærksom på, at kritikken mod hende kun har betydet, at hun nu er endnu mere fast i sin beslutning om, at være iklædt nøjagtigt i det tøj, hun ønsker eller afklædt. Hun vil i fremtiden stadig dele nøjagtigt, hvad der passer hende på de sociale medier.

Til Harpers Bazaar tilføjer Emily også:

'Mange er bange for kvinder, men også mere specifikt for den medfødte magt, som der ligger i den kvindelige seksualitet. En kvinde bliver for stærk og dermed skræmmende, når hun hylder sit eget køn. Derfor bliver der insisteret på at udskamme kvinder, forklarer Emily.

Et typisk billede af Emily Ratajkowski, hvor hun udstiller sin egen seksualitet, der virker provokerende på nogle mennesker. (Foto: Ritzau Scanpix)