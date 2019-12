Supermodels bryst på afveje: Opdagede ingenting

Den smukke Victoria's Secret-model havde travlt med at komme til fest, så hun opdagede ikke, at brystet var faldet uden for kjolen for øjnene af fotograferne

Leomie Anderson var på vej til en stor middag med sin kæreste musikeren Lacey Foux, da hendes kjole viste sig at være alt andet end funktionel til at dække modellens overkrop.

Godt som de to spankulerede forbi fotograferne hånd i hånd valgte Victoria's Secret-modellens kjole nemlig at rykke sig lige en tand for meget, så alle med et kamera fik et noget uventet udsyn til den 26-åriges bryster.

Modellen virkede dog ikke til at opdage, at brystet var kommet på afveje. Foto: Ritzau/Scanpix/Hewitt / SplashNews.com

Den smukke unge model var et vanvittigt flot syn i en pink, kort kjole, da hun ankom til Bankside Hotel’s Art Yard Bar & Kitchen for at fejre, at kæresten netop havde udsolgt en stor koncert.

Leomie virkede dog ikke til at gå op i, at brystet var faldet ud, eller også var hun simpelthen hamrende ligeglad.

Parret fortsatte i hvert fald ufortrødent videre ind på den eksklusive restaurant.

Ud over den glamourøse kjole bar hun også en Louis Vuitton taske og høje pink støvler, der bandt sættet sammen.

Lang karriere

Leomie har været sammen med sin kæreste siden 2016, og de to lader til at være godt på vej til at blive noget af et 'power couple' i branchen.

Modellen har været tilknyttet det omtalte mærke Victoria's Secret siden 2015. Hun begyndte sin karriere i 2010 og har været model for mærker som Marc Jacobs og Rihannas mærke Fenty.

Selvom modellen var ude i et mindre tøj-kiks virkede det ikke til at lægge en dæmper på aftenen.

På Instagram kunne man i en story se, at Leomie fejrede godt og grundigt med sine venner og kæreste det meste af aftenen.