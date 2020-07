Superstjerne deler dyster sandhed

Selvom Ed Sheeran er en af verdens mest populære popstjerner, er den glamourøse tilværelse ikke uden ofre.

I et nyt interview i forbindelse med en kongres kaldet 'The Hay House Chasing the Present Summit' fortæller den 29-årige stjerne om de problemer, tour-livet og hans 'afhængige personlighed' har skabt for ham.

- For mig handlede det om dårlig kost, druk, og at jeg stort set ikke så sollys, mens jeg var på tour. Og så motionerede jeg heller ikke, fortæller han og henviser til den verdensturné, han var på i 2015.

- Jeg ville blive oppe natten lang for at drikke. Bussen parkerede ved arenaerne, og så sov jeg på bussen hele dagen, vågnede op, når jeg skulle ud og give show, drak og gik tilbage til bussen. Jeg så ikke sollys for omtrent fire måneder, siger han.

Han fortæller, at den periode af hans liv var 'det laveste punkt' nogensinde for ham.

Afhængig af mad og sprut

Ifølge Ed Sheeran kommer problemerne af, at han har en personlighed, der har 'meget, meget let ved at blive afhængig'.

- I øjeblikket læser jeg Elton Johns bog, og der er så mange ting, han gjorde, som jeg også gør. Han fortæller: 'Jeg ville bare overspise is og spise fire fucking desserter, indtil jeg kastede op', og jeg tænkte: 'Åh, det har jeg også gjort', fortæller Ed Sheeran i interviewet.

Ligesom Elton John har Ed Sheeran også forsøgt sig med det, han kalder 'martini binges', hvor han har testet, hvor mange martinier han kunne drikke.

Især maden var en afhængighed for Ed Sheeran.

- Folk kaldte mig engang for 'to-måltids Teddy', fordi jeg plejede at bestille to måltider og spise dem. Så begynder man at tage på og hade sit udseende. Ting som sukker, søde sager, junkfood, kokain og alkohol føles godt, jo mere man gør det, men det er det værste, man kan gøre mod sig selv, siger han.

Det er blandt andet Ed Sheerans kone, Cherry Seaborn, som har hjulpet ham til en sundere livsstil, hvor de motionerer sammen og spiser sundt. Og så har han lært, at alting skal ske med måde, fortæller han i interviewet.

