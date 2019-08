Superstjerne giver kæmpe beløb væk

Den amerikanske skuespiller Leonardo DiCaprio er kendt som en engageret stemme i klimadebatten, og at hans hjerte banker grønt, giver han nu bevis for.

Verdens største regnskov, Amazonas, har i ugevis stået i flammer, mens verdenssamfundet ikke har kunnet blive enige om at sætte alle kræfter ind på at stoppe de massive skovbrande.

Leonardo DiCaprio er for tiden aktuel i filmen 'Once upon a Time ... in Hollywood'. Foto: Ritzau Scanpix

Derfor vælger DiCaprio nu at gå forrest. Gennem sin miljøorganisation Earth Alliance har han valgt at donere fem millioner dollars - svarende til små 34 millioner kroner - der skal hjælpe med at komme skovbrandene til livs.

Det skriver BBC.

'Ødelæggelsen af Amazonas' regnskov frigiver kuldioxid i atmosfæren og ødelægger et økosystem, der absorberer millioner af tons kulstof-emission hvert år, og som er et af planetens bedste forsvar mod klimakrisen', skriver Earth Alliance på sin hjemmeside.

Konkret går pengene til en række lokale institutioner og grupperinger.

Amazonas står for 20 procent af verdens ilt-produktion, og regnskoven, der strækker sig over et område større end Vesteuropa, rummer en enorm biodiversitet og et rigt dyreliv.

Skovbrande raserer Amazonas. Foto: Ritzau Scanpix

I en række opslag på Instagram har DiCaprio også forsøgt at gøre sine 34 millioner følgere opmærksomme på problemet.

'Jordens lunger er i flammer. Brasiliens Amazonas er hjem til en million indfødte og tre millioner arter ... Det er verdens største regnskov og en afgørende del af vores løsning på klimaudfordringerne. Amazonas har brug for mere end vores bønner', skriver DiCaprio.

Leonardo DiCaprio opfordrer ligeledes sine følgere til at donere penge for at redde regnskoven - og stemme for en ny præsident i Brasilien til fordel for den kontroversielle Jair Bolsonaro.

Mandag kom det frem, at de syv lande i G7-samarbejdet vil give mindst 20 millioner euro - omkring 150 millioner kroner - til bekæmpelsen af skovbrandene i Amazonas.

Det fortalte Frankrigs præsident, Emmanuel Macron.

Macron langede samtidig hårdt ud efter Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, som er blevet beskyldt for ikke at gøre nok ved brandene.