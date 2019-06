Superstjerne holder ferie i Danmark

Først var det skuespilleren Zac Efron, der ifølge flere medier blev spottet i Lyngby, så var det hans kollega Russell Crowe, der blev opdaget i indre København, og så var det tv-stjernen Shemar Moore, der flittigt lagde billeder på sin officielle Facebook-profil af, hvordan han og hans mor nød Danmark.

Nu viser det sig, at også skuespilleren Woody Harrelson, der blandt andet er kendt fra den populære HBO-serie 'True Detective' og filmen 'Natural Born Killers', også er i Danmark, hvor han oplever noget af det, de fleste forbinder med dansk sommer: cykelture og regnvejr.

Woody Harrelson er blandt andet kendt fra 'True Detective'. Foto: Ritzau Scanpix/Vianney Le Caer

Se også: Verdensstjerne render rundt i København

Det viser hans kollega - den danske skuespiller Roland Møller - på sin story på sin Instagram-profil.

Her kan man se, hvordan skuespillerne cykler rundt på danske landeveje, spiser smørrebrød og drikker snaps til frokost - og på et tidspunkt bliver fanget i et gevaldigt regnskyl.

Se Roland Møllers Instagram-profil her.