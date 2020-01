Superstjerne i stor sorg

Céline Dions mor, Thérèse Tanguay Dion, er død. Hun blev 92 år gammel.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt CBC News.

Thérèse Tanguay Dion døde ifølge mediet torsdag aften omgivet af sin familie, som blandt andre tæller hele 14 børn.

To af hendes børn har i dag en musikalsk karriere. Selv var hun tv-vært og en stor velgører. I 2006 startede hun en fond ved navn Maman Dion Foundation, som havde til formål at uddanne børn med dårlige vilkår.

Navnet 'Maman Dion' er et tilnavn, hun var kendt under i Quebec, hvor hun er fra.

Moderen døde omgivet af familie torsdag aften. Foto: Paul Chiasson/Ritzau Scanpix

Hun var desuden med til at starte datteren Céline Dions karriere, da hun skrev sangen 'Ce n'était qu'un rêve' , som var Céline Dions første hit i 1981, da hun blot var 12 år gammel.

Fredag er der planlagt en koncert med Céline Dion i Miami, men det er endnu ikke klarlagt, om den bliver udskudt.

'Bemærkelsesværdig kvinde'

I provinsen Quebec, hvor Thérèse Dion er fra, har premierminister François Legault udtrykt sin sorg over hendes død.

'Jeg er ked af at høre om Thérèse Dions død, Maman Dion for alle fra Quebec.'

'En bemærkelsesværdig kvinde, så generøs, så kærlig, som har viet sit liv til at sørge for sin families velbefindende. Vores store Quebec-familie sørger over hendes død. Jeg kondolerer over for familien Dion,' skriver premierministeren på Twitter.