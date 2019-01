Superstjerne lancerer børnetøj: Hængt ud som satanist

Der er djævledyrkelse, og så er der børnetøj. Og i tilfældet Céline Dions kønsneutrale tøjkollektion er de to ting åbenbart det samme.

I hvert fald ifølge en præst, der langer ud efter popstjernens modeeventyr og kalder det dæmonisk og satanistisk.

Det skriver Vice.

Tøjkollektionen henvender sig til børn. Den består af tøj i kønsneutrale farver, og så er den ikke delt op i pigetøj og drengetøj. Det har fået præst og eksorcist John Esseff fra Pennsylvania i USA til at lange ud efter popsangerinden i et interview med det kristne medie National Catholic Register.

- Jeg er overbevist om, at denne her kønsting, der spreder sig, er dæmonisk, siger John Esseff om den kønsneutrale tøjkollektion.

- Djævlen er en løgner, og der bliver fortalt enorme løgne. Det her bliver gjort for penge, og der kommer splittelse ud af det - tegn på djævlen.

Guds to køn

I John Esseffs optik har Gud kun skabt to køn, og benægter man det, er det i strid med naturen.

- Djævlen går efter børn ved at blande kønnene sammen. Når et barn bliver født, hvad er så der første, vi siger om det barn? Det er en dreng, eller det er en pige. Det er den mest naturlige ting i verden at sige. Men at sige, at der ikke er nogen forskel, er satanistisk.

Et andet argument for, at tøjkollektionen er satanistisk, er, at et par bukser i kollektionen har et tretal på det ene knæ og et sekstal på et andet - altså en hentydning til djælens tal, 666.

Céline Dion har ikke selv forholdt sig til beskyldningerne, men da den kønsneutrale kollektionen blev lanceret, sagde hun følgende til modemediet Refinery29.

- Jeg tror, at hvert barn bar brug for at have sin egen identitet, at udtrykke sig frit og ikke føle, at de skal være en anden.

- Enhver forælder skal gøre, hvad de føler er rigtigt for dem og deres børn. Vi tilbyder bare andre muligheder og lader dem vide, at de ikke behøver følge stereotyperne, lød det fra sangfuglen.

Flere spørgsmål end kritik

Johanna Topooco står bag det dankse tøjmærke Wawa, der laver kønsneutralt tøj til børn. Hun kan slet ikke genkende den virak, der er omkring Céline Dions tøjmærke, fra sin egen virksomhed.

- Folk kommer ikke så meget med kritik, de kommer mere med spørgsmål om, om tøjet er til piger eller til drenge. Det er et spørgsmål om vejledning, for forældrene føler sig usikre, siger Johanna Topooco.

- Er du blevet kaldt satanist, fordi du har lavet kønsneutralt tøj?

- Aldrig, aldrig. Jeg vil også sige, fra et virksomhedsperspektiv, at når man vælger ikke at dele tøjet op efter piger og drenge, så er det en måde at sælge mere på,

I hendes øjne handler kønsneutralt tøj om ikke at sætte børn i kasser.

- Det handler om at se barnet, og selvom man laver tøj, fordi det er interessant og udtrykker ting, så er det barnet, der skal definere sin personlighed. Hele ens opvækst definerer man, hvem man er, og derfor synes vi, at det er så fedt, at man selv kan vælge, forklarer Johanna Topooco.

