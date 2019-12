Superstjerne mobbet: Det fik konsekvenser

Superstjernen Ed Sheeran har fans overalt på kloden, men der er også mennesker, der ikke vil ham det godt.

Det måtte han konstatere, da han for to år siden blev mobbet på internettet af mennesker, der mente, at den i dag 28-årige sanger ganske enkelt var for fed.

I et nyt interview med podcasten 'Behind The Medal' afslører Ed Sheeran, at det var folks konstante onde kommentarer, der gjorde, at han frustreret i 2017 valgte at slette sin Twitter-konto. Samtidig medførte det, at han blev usikker på sig selv og indledte et heftigt vægttab, der nu har nået 25 kilo.

- Jeg havde aldrig været usikker på mig selv, men når folk begynder at udpege ting, så begynder din hjerne at tænke over det, siger Ed Sheeran i podcasten.

- Det stammer fra folks egen usikkerhed. Så mange mennesker har ting, de er usikre omkring, og så får det dem til at få det bedre med sig selv, hvis de peger på andre. Halvdelen af dem, der kaldte mig fed, er sikkert selv fede.

Ed Sheeran har tabt sig 25 kilo. Foto: JM Enternational/Shutterstock

Spiste for to

I interviewet indrømmer Ed Sheeran dog samtidig selv, at han spiste for meget. En vane der gjorde, at han af vennerne fik øgenavnet 'To portionersbamsen'.

- Mit problem var, at jeg tog på pubben, hvor jeg spiste pølser og kartoffelmos, måske lidt tærte, måske lidt budding og så en helvedes masse øl - tilsat ingen motion, siger Ed Sheeran.

Han indrømmer samtidig, at årsagen til at han ikke optrådte selv i sine første musikvideoer var, at han ikke havde en sixpack ligesom så mange andre i industrien.

- Jeg var på samme alder som One Direction-drengene og Justin Bieber og alle de her mennesker med sixpacks, og det slog mig 'burde jeg se sådan ud?', siger han.

Kæresten har nu sat ham under mad-administration, så der er styr på, hvor meget han indtager. Han er også begyndt at motionere, hvilket alt sammen har været med til at bidrage til det imponerende vægttab.

- Jeg vejer 76 kilo nu, jeg er begyndt at løbe, og jeg er også blevet bidt af cykling, fortæller han.