Superstjerne sagsøger kvinder for millionbeløb

Justin Bieber har nu valgt at sagsøge de to kvinder, der beskyldte ham for voldtægt

Popstjernen Justin Bieber blev tidligere på året anklaget for voldtægt af to Twitter-brugere.

Det fik Justin Bieber til tasterne, hvor han fortalte i et direkte svar på anklagen, at denne historie var faktuel umulig.

Nu har stjernen valgt at sagsøge de to anonyme kvinder, der har beskyldt ham for seksuelt overgreb, det skriver TMZ.

Justin Bieber har angiveligt lagt sag an mod de to kvinder for ærekrænkelse over det han kalder onde påstande om seksuelt angreb i henholdsvis 2014 og 2015.

De sagsøges for i alt 132 millioner kroner i erstatning som et samlet beløb.

Ifølge juridiske dokumenter, indhentet af TMZ, har Justin Bieber dokumentation for, at deres påstand om seksuelle overgreb er løgn.

En kvinde, der blev identificeret som Danielle, twettede 20 juni sin beretning om et seksuelt overgreb, der fandt stedt i marts i 2014 i Austin, Texas. En anden kvinde, identificeret som Kadi, twittede sin beretning om seksuelt overgreb fra Bieber året efter i New York.

Justin Bieber var selv ude og benægte Danielles påstande på Twitter,

- Normalt adresserer jeg ikke sådanne ting, for jeg har fået kastet tilfældige beskyldninger mod mig hele min karriere, men efter at have talt med min hustru og mit bagland har jeg besluttet at italesætte emnet i dag, skriver Justin Bieber på Twitter.

I don’t normally address things as I have dealt with random accusations my entire career but after talking with my wife and team I have decided to speak up on an issue tonight. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

'I de seneste 24 timer opstod et nyt tweet, der fortalte en historie om, at jeg skulle være involveret i et seksuelt overfald 9. marts 2014 i Austin, Texas, på et Four Seasons-hotel. Lad mig være fuldstændigt klar i mælet: Der er ingen sandhed i denne her historie. Jeg vil bevise, at jeg faktisk aldrig var til stede på stedet,' skriver Justin Bieber.

Det kunne han senere også bekræfte, og derfor har han nu lagt sag an mod de to kvinder.