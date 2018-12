Superstjerne skal skilles

Popstjernen Usher skal skilles fra sin kone, Grace Miguel, efter han har indgivet en endelig skilsmissebegæring.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt TMZ, USA Today og Fox News.

Skilsmissebegæringen blev indsendt fredag i Atlanta, Georgia.

Gik fra hinanden i år

Skilsmissen kommer ikke som en stor overraskelse.

Tidligere på året fortalte parret nemlig, at de var gået fra hinanden.

'Efter meget eftertænksomhed og overvejelse har vi i fælleskab valgt at gå fra hinanden. Vi bliver ved med at være tæt knyttet til hinanden og venner, der elsker hinanden, og vil fortsætter med at støtte hinanden i de næste faser af vores liv', lød det i en pressemeddelelse fra parret.

Selvom i år meldte ud, at de havde valgt at gå fra hinanden, har de ikke søgt om skilsmisse før nu.

Usher og Grace Miguel fandt sammen kort tid, efter at han blev skilt fra sin ekskone, Tameka Foster, tilbage i 2009.

I 2015 valgte Usher og Grace Miguel så at blive gift.

Usher og Grace Miguel. Foto: Benjamin Lozovsky/BFA/Shutterstock

Herpes-skandale

Deres skilsmisse kommer, efter Usher har været en del i vælten den seneste tid. I 2017 stod flere mænd og kvinder frem med anklager om, at popstjernen skulle have smittet dem med herpes.

I 2017 blev en række følsomme retsdokumenter ligeledes lækket i den amerikanske presse. Her fremgik det, at popstjernen var blevet sagsøgt af en kvinde for at have smittet hende med herpes tilbage i 2012, mens han dannede par med Grace Miguel.

Det endte med, at den 40-årige stjerne måtte betale kvinden 1,1 million dollar i erstatning.

Usher ses her sammen med sin første kone, Tameka Foster. Foto: AP

I USA er det lovpligtigt at oplyse en sexpartner om, at man er smittet med herpes-virus, og derfor kan man anlægge sag, hvis kendte som ukendte smitter en med herpes, såfremt de ikke har oplyst om deres sygdom inden samleje.

Usher fik konstateret herpes i 2009, da han blev skilt fra sin første hustru, Tameka Foster. Sammen har de to børn.