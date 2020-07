Superstjerne skiftet ud med yngre model: - Hjerteskærende

Det kan være hårdt at få at vide, at man er for gammel til et job

Selvom man er en af de smukkeste kvinder i verden, så kan man altså nemt blive skiftet ud med en yngre model. Det er den smukke sydafrikanske skuespillerinde Charlize Theron i hvert fald blevet.

Hun får nemlig ikke lov til at spille med i opfølgeren til mega-hittet 'Mad Max: Fury Road' fra 2015, hvor hun besad en af hovedrollerne nemlig Furiosa.

- Den er svær at sluge, fortæller den verdenskendte skuespiller til The Hollywood Reporter, da de spurgte ind til opfølgeren og hendes rolle i filmen som Furiosa.

Hun spillede en hård nyser i filmen. Foto: Shutterstock

- Det er virkelig hjerteskærende. Jeg elsker den karakter, og jeg er virkelig taknemlig for at have haft en lille finger med i spillet i forhold til at kreere hende. Hun vil for evigt være en, jeg tænker på og reflekterer over med smil på læben.

Får ikke jobbet

Tilbage i maj måned bekræftede instruktøren George Miller overfor New York Times, at den labre skuespiller ikke kommer til at være en del af den næste film i rækken.

Hun har privat to børn. Foto: Shutterstock

For dårlig teknologi

Han fortæller, at den smukke skuespiller på 44 år ikke kommer til at være med i filmen, da filmen omhandler en yngre Furiosa.

George Miller fortæller dog, at han har gjort sine overvejelser for at få Charlize Theron med i filmen, og han overvejede faktisk at gå så vildt som at benytte sig af en teknik, som hedder CGI, hvor man med hjælp fra en computer kan få en person til at se yngre ud.

Det valgte instruktøren dog at gå væk fra og leder nu efter en yngre model til rollen.

- I lang tid tænkte jeg, at vi bare kunne gøre Charlize yngre ved hjælp af en computer, men teknologien er der ikke helt endnu, fortæller han til The Times.

Hun spillede sammen med Tom Hardy i filmen. Foto: Shutterstock

Der er dog stadig lange udsigter til at den nye og yngre Furiosa kan ses på det store lærred. Instruktøren har nemlig et andet projekt i gang, som er blevet udskudt på grund af coronavirussen.

Den 75-årige filminstruktør startede film-serien tilbage i 1979 med 'Mad Max' efterfulgt af 'Mad Max 2', som så dagens lys i 1981. Nogle år senere i 1985 udkom 'Mad Max Beyond Thunderdome'. Alle tre film havde Mel Gibson som hovedrolle.

I 2015 ramte endnu en 'Mad Max' biograferne med samme instruktør, men hovedrollen var ikke længere Mel Gibson, men Tom Hardy. Det var 'Mad Max: Fury Road', som Charlize Theron også er medvirkende i.

Filmen fra 2015 bliver betragtet som en af de bedste actionfilm nogensinde og vandt sågar seks Oscar-statuetter i 2016 og var nomineret i yderligere fire kategorier.