Superstjerne tager tykt pis på Harry og Meghan

Royal Albert Hall dannede søndag aften ramme om den 73. udgave af BAFTA-uddelingen.

Til prisuddelingen vandt Brad Pitt prisen for bedste birolle for sin rolle i 'Once Upon a Time in Hollywood', men superstjernen var ikke selv til stede i England under showet.

I stedet modtog Margot Robbie prisen på hans vegne, og skuespilleren havde sørget for at give sin kollega en række jokes med, som hun måtte levere for ham. Det skriver Daily Mail.

Brad Pitt og Margot Robbie spiller sammen i 'Once Upon a Time in Hollywood'. Foto: Henry Nicholls/Ritzau Scanpix

Hans tale bød blandt andet på en joke om Brexit, da han bød England velkommen i singleklubben, inden en noget nervøs Margot Robbie også måtte tage pis på Harry og Meghan.

- Han siger, at han vil kalde den (prisen, red.) for Harry, fordi han glæder sig til at tage den med sig tilbage til Amerika, sagde hun og fortsatte:

- Det er hans ord, ikke mine, grinede hun og forlod scenen.

Blandt publikum sad Harrys bror, prins William, med sin kone, Kate, der begge grinede lettere anstrengt over kommentaren, der var en reference til Harry og Meghans chokerende beslutning i januar.

Her meldte de ud, at de frasagde sig apanage og royale titler, da de trak sig fra det engelske kongehus og i stedet havde planer om at tilbringe en stor del af parrets tid i Canada.

Til BAFTA-uddelingen var Margot Robbie selv nomineret to gange til bedste kvindelige birolle - både for sin rolle i 'Bombshell' og 'Once Upon a Time in Hollywood'. Hun formåede dog ikke at vinde.

Harry og Meghan sendte chokbølger gennem det engelske kongehus, da de i januar frasagde sig titler og apanage. Foto: AP/Alastair Grant

