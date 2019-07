Superstjerne venter barn med dansk kvinde

Hollywood-stjernen Elijah Wood, der er bedst kendt for sin rolle som den hårdt prøvede hobbit Frodo i 'Ringenes Herre'-filmene venter tilsyneladende barn med sin danske kæreste Mette-Marie Kongsved, som han har dannet par med siden 2017.

Det skriver den britiske avis Daily Mail, der bringer billeder af Elijah og højgravide Mette-Marie. Billederne blev taget, da parret mandag var ude at shoppe i Los Angeles.

Elijah Wood og Mette-Marie Kongsved til modeshow i Pasadena i Californien i februar i år. Foto: Snorlax / MEGA

Ifølge avisen er der noget, der tyder på, at parret også snart skal giftes, I hvert fald bærer Mette-Marie en ring, der i mistænkelig grad ligner en forlovelsesring.

Mette-Marie Kongsved og Elijah Wood mødte hinanden, da de i 2017 arbejdede sammen på filmen 'I Don't Feel at Home in This World Anymore'. Samme år stod de frem som par i offentligheden under en ferie i Sverige.

Det er parrets første barn. Det vides ikke, hvornår barnet forventes at komme til verden.

Elijah Wood fotograferet da han vi 2014 gav den gas som dj i København. Foto: Henrik Hildebrandt

