Superstjernes bror dømt: Skal 25 år bag tremmer

I 2017 blev Nicki Minajs bror dømt for at have forgrebet sig på en mindreårig. Mandag fandt strafudmålingen sted

Rapstjernen Nicki Minaj må undvære sin bror i de kommende mange år.

Det står klart, efter der mandag faldt dom i en sag om voldtægt af en mindreårig, der betyder, at Jelani Maraj, 41, minimum skal tilbringe de næste 25 år i fængsel.

Se verdensstjernen og sex-forbryderens vilde billeder

Flere internationale medier som eksempelvis nyhedsbureauet AP har fra retten på Long Island, New York, kunnet berette, hvordan han blev dømt for gentagne gange at have voldtaget sin 11-årige bonusdatter, imens hendes mor var på arbejde.

Han blev erklæret skyldig allerede i 2017.

Her ses Carol Minaj, mor til Jelani Maraj og Nicki Minaj, forlade retsbygningen sammen med sønnens advokat. Foto: Frank Eltman/Ritzau Scanpix

Voldtog hende igen og igen

Nicki Minaj forsøgte dengang at appellere til dommeren i sagen ved i en erklæring, som Jelani Marajs advokat læste op, at kalde sin bror for 'den mest tålmodige, blide, ægte, givende og uselviske mand, jeg kender'.

I retten var der dog ingen nåde, og dommeren konkluderede ved strafudmålingen, at ' du ødelagde dette barn'.

- Du voldtog dette barn. Du voldtog hende igen og igen, konkluderede dommeren ifølge Daily Mail.

Han er ligeledes dømt for at have bragt et barn i fare.

Jelani Maraj ved sin anholdelse i december 2015. Foto: Ritzau Scanpix

I retten stod den nu 14-årige pige frem og forklarede, hvordan hændelserne fandt sted så ofte som fire gange om ugen og nogle gange to gange om dagen. De begyndte i april 2015 og stoppede først i november samme år. De mange overgreb førte til, at hun mistede lysten til at leve.

- Jeg troede ikke, at jeg kunne klare mig igennem dagen uden et angstanfald, forklarede hun.

- Jeg følte ikke, at jeg havde en stemme.

Maraj udtalte sig også i retten, hvor han undskyldte, trods han tidligere har ytret sin uskyld.

- Jeg vil gerne undskylde for den smerte, jeg har forvoldt. Jeg havde et alvorligt alkoholproblem, sagde han og bad om nåde.

Ifølge hans advokat vil afgørelsen blive anket.