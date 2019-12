Superstjernes 'strip-show' slagtet: 'Du er ulækker!'

Flere seere havde ellers set frem til at popgruppen Pussycat Dolls skulle genforenes til en optræden i den engelske version af det populære program 'X Factor'.

Men efter deres optræden har der ikke ligefrem været meget ros at hente fra seerne, fordi flere mener, at gruppen transformerede scenen til den rene stripklub under showet.

Det skriver flere britiske medier heriblandt Mirror og man kan finde alle de sure kommentarer på programmets Facebook-side.

Det faldt ikke i særlig god jord, da den smukke dommer optrådte med sin tidligere popgruppe. Foto: Ritzau/Scanpix/ PLANET PHOTOS

Forsangeren i gruppen Nicole Scherzinger, der også er dommer i programmet, optrådte for første gang i et årti med de andre piger i gruppen - og de var meget opsatte på at lave noget af et show.

Men fans mener at den 41-årige tog det lige langt nok med deres vilde kostumer og dansetrin til et familieprogram.

Pigerne optrådte i meget gennemsigtige bodystockings og endte det frække show med at lade vand falde ned over sig.

Det blev for meget for hr. og fru. England, der ikke mente, man kunne sende sådan noget klokken 21 på en familielørdag.

'Ulækkert og uden respekt. Så skammeligt. X Factor er et familieprogram og jeg har nydt det med min syvårige datter, og hun var også chokeret. Hvordan kan du kalde dig selv en rollemodel. Tag noget tøj på og opfør dig voksent', skrev en efterfølgende.

'Jeg synes det er ulækkert, hvad Pussycat Dolls lavede i aften under X Factor. Jeg er ked af det, men der er millioner af unge piger, der ser det her, og de tror, at de skal se sådan ud for at komme frem i verden. Det her er et familieprogram, og det der er ikke orden', rasende en anden.

'Det var en meget beskidt optræden', lød det fra en tredje.

Stjernen har ikke reageret på kritikken, og der er heller ikke en forklaring fra programmet på, hvorfor de valgte en så fræk optræden til familieprogrammet.